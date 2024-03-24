«Демонстрация права силы»: дипломаты и политики — о бомбардировках Югославии силами НАТО 25 лет назад

24 марта 1999 года авиация и военно-морские силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию против Югославии. В течение 78 дней на страну было сброшено 14 тыс. бомб и выпущено 2,3 тыс. ракет. Жертвами агрессии стали 2,5 тыс. мирных жителей, включая 89 детей. До сих пор никто из организаторов бомбардировок не понёс никакой ответственности. RT обсудил с политиками, дипломатами и политологами России и Сербии причины и последствия агрессии альянса.

Четверть века назад Североатлантический альянс начал незаконную вооружённую агрессию против Югославии. Бомбардировки продолжались 78 дней. За этот период авиация НАТО совершила 38 тыс. боевых вылетов. По Югославии было выпущено 2,3 тыс. ракет, сброшено 14 тыс. бомб, в том числе кассетных и с обеднённым ураном.

Жертвами ударов авиации и ВМС западного блока стали 2,5 тыс. мирных жителей, включая 89 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Ранения и увечья получили 12,5 тыс. человек.

Кроме того, Югославии был нанесён огромный материальный ущерб. Были разрушены 148 жилых домов, 62 железнодорожных и автомобильных моста, получили серьёзные повреждения 78 промышленных предприятий, 42 энергообъекта, 300 школ, десятки детских садов и больниц.

Никто из бывшего и нынешнего руководства НАТО и лидеров западных стран не признал ответственность за агрессию и гибель гражданского населения и не был осужден за военные преступления.

Также по теме «Стратегия экспансии»: как расширение НАТО 1999 года повлияло на глобальную безопасность 12 марта 1999 года состоялось первое после холодной войны расширение НАТО: в состав альянса вошли Чехия, Венгрия и Польша. Вступление...

RT обсудил с дипломатами, политиками и политологами России и Сербии цели, которые преследовали США и их союзники, напавшие на балканскую страну, а также последствия этой агрессии для Сербии и остальных стран мира.

— Какие задачи ставил перед собой коллективный Запад, начав бомбардировки Югославии? Зачем было разрушать государство, которое ничем не угрожало НАТО?

Сергей Степашин, председатель правительства РФ в 1999 году, участник боевых действий, генерал–полковник:

— Какие цели преследовали американцы и их союзники? Просто показать свои мускулы, в том числе и нашей стране, учитывая дружеские отношения между Югославией и Российской Федерацией. Это, во-первых. А во-вторых, не стоит забывать, что при Иосипе Брозе Тито (президент страны в 1953—1980 годы. — RT) Югославия была одним из самых мощных европейских государств.

Сильное государство, которое не являлось ни членом НАТО, ни членом Евросоюза, было как им кость в горле. А югославский президент Слободан Милошевич (с 1997 по 2000 годы. — RT), с точки зрения Запада, был неуправляем.

Мы часто говорим об ответственности США за агрессию против Югославии, но нельзя забывать, что первой, кто подначивал американцев и подталкивал их к нанесению ударов по Югославии, была Германия.

Разрушения после авиаударов альянса

AP

Юрий Котов, чрезвычайный и полномочный посол России в Югославии в период с 29 января 1996 года по 31 декабря 1999 года:

—Для агрессии против Югославиибыл использован формальный повод. Я имею в виду довольно интенсивные бои в Косове с албанскими боевиками. Как утверждал Запад, сербы якобы подавляли коренное население — так называемых косоваров. Неформальная же причина агрессии альянса — это наказание за близость к России.

На момент агрессии НАТО благодаря проискам американцев Югославия растеряла почти все республики и включала в себя только Сербию и Черногорию. Милошевич и его правящая партия теряли популярность. Всё это отвечало интересам Вашингтона. Тем не менее правящие круги США, видимо, хотели ускорить эти процессы, одержать, так сказать, окончательную победу. Они считали, что без применения силы сменить власть в Белграде было невозможно.

Славенко Терзич, директор Института истории сербской академии наук в 1999 году, посол Сербии в России в 2013—2019 годы, член Российской академии наук:

— Это была дикая варварская агрессия Запада против маленькой страны, какой являлась тогда СРЮ (Социалистическая Республика Югославия).

С помощью незаконной военной операции США и их союзники решали несколько задач. Главная состояла в укреплении НАТО в целом и позиций блока на Балканах. Альянс нашёл оправдание своему существованию и создавал основу для дальнейшего продвижения на Восток.

Йован Палалич, депутат Народной Скупщины Сербии, генеральный секретарь Сербской народной партии:

— Администрация американского президента Билла Клинтона руководствовалась несколькими целями, совершая эту противозаконную криминальную агрессию. Первая состояла в том, что Запад ослаблял сербов, так как они являлись старым союзником России на Балканах. Уничтожая государственность Югославии, он снижал влияние Москвы в этом регионе. Поэтому практически сразу после бомбардировок США обосновались на авиабазе Кэмп-Бондстил в Косове.

Другая причина связана с независимой политикой СРЮ, которая не вписывалась в тогдашний англосаксонский мировой порядок. Наконец, США продемонстрировали миру, что впредь любое государство, которое не соглашается с диктатом Запада, может быть разрушено.

Горан Петрониевич, сербский юрист, автор книги «НАТО на суде истории»:

— Будучи судьёй окружного суда в Белграде и экспертом по ситуации в Косове и Метохии, я имел честь участвовать в работе судебной коллегии, которая вынесла общественный приговор лидерам НАТО за преступления, совершённые ими во время бомбардировок.

Памятник детям Югославии, погибшим в ходе бомбардировок НАТО

© Pierre Crom/Getty Images

Альянс прекрасно знал по каким целям наносятся удары: это были в большинстве своём гражданские объекты, больницы, школы, мосты, ТВ-студии. Жертвами чаще всего становились мирные жители.

НАТО преследовало цель захватить всю территорию Югославии и превратить её в оккупированную территорию, сделать частью альянса.

Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде:

— Югославия была нейтральным государством. Она никому не угрожала и была открытой для сотрудничества с Западом. К сожалению, Югославия шла к внутреннему распаду. Его во многом предопределила Конституция 1974 года, которая фактически превратила страну в конфедерацию.

Также по теме «Экспансионистский курс»: эксперты — об опасности запуска первой авиабазы НАТО в Албании Вблизи Тираны открыта авиабаза Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте НАТО. На объекте развёрнуты центр будущих...

Западное вмешательство ускорило этот процесс. США и их союзники целенаправленно работали над разжиганием гражданской войны в Югославии, которая длилась с 1991 по 1995 годы. Затем ЦРУ и другие западные спецслужбы стали поддерживать албанских сепаратистов, предоставляя им оружие и материальную помощь.

Именно американский дипломат Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ, организовал масштабную информационную провокацию против Югославии. Речь идёт о событиях в косовском селе Рачак. В этом месте в январе 1999 года были ликвидированы боевики ОАК (Армия освобождения Косова), однако с подачи Уокера западные СМИ стали сообщать о якобы расправе над мирным населением.

Под предлогом борьбы с «преступлениями» сербской полиции и армии начались переговоры во французском замке Рамбуйе. Но они были обречены на провал из-за неприемлемых условий, предложенных Белграду.

На Западе сербов считали непокорными и даже называли «маленькими русскими в Европе». К слову, многие сербы расценивали агрессию НАТО против Югославии как подготовку к большой войне против России. На мой взгляд, мы, сербы, были недалеки от истины.

Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам:

— Агрессия НАТО была совершена против исторического союзника нашей страны. Запад стремился расчленить Югославию и ослабить сербов. Стоит признать, что США и их союзники добились этого. К сожалению, Россия на тот момент находилась в таком состоянии, что не могла оказать братскому народу достойную помощь. Поэтому гибель Югославии — это без всякого преувеличения трагедия и нашей страны.

Последствия ударов авиации НАТО

AP

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам:

—Цели агрессии 1999 года против Югославии очевидны. Это утверждение западной гегемонии через смещение неугодного «режима» Слободана Милошевича и расчленение крупного государства в центре Европы с самостоятельным вектором развития на мелкие страны с последующим их втягиванием в НАТО и европейские структуры.

Югославия — первый после окончания холодной войны «крестовый поход» США и их натовских марионеток. Это была демонстрация права силы и символическое низвержение силы права.

Главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова:

— Сербы мешали утверждению нового однополярного миропорядка. С начала 1990-х годов они боролись за сохранение СФРЮ, а потом уже за собственную независимость и свободу.

Чтобы сломить сербов, в 1990-е годы их назначили виновными за распад Югославии, за те войны и за ту жестокость, которая их сопровождала. Под давлением Западам сербам приходилось идти на уступки, но этого было мало.

Агрессия против Югославии была войной против непослушных, войной против народа, который называет себя малыми русскими. Поэтому операция альянса такой болью отозвалась и по-прежнему отзывается в сердцах русского народа.

Нам важно понять, что в тот период именно на Балканах отрабатывалась методика замены международного права на систему, в центре которой находится право групповых интересов коллективного Запада. Самих сербов предполагалось разделить, а Россию —лишить исторического приоритета на балканском направлении.

— Что вы можете сказать о последствиях распада Югославии для сербского народа, Балкан, России и системы международных отношений в целом?

Сергей Степашин:

— Спустя четверть века Балканы остаются преимущественно депрессивным в экономическом отношении регионом. Но больше всего пострадала, конечно, Сербия. Особенно после того, как Черногория вышла из состава Югославии, вошла в Евросоюз и присоединилась к НАТО. С потерей Черногории Сербия лишилась выхода к морю, что сильно снижает возможности её экономического развития.

Современная Сербия и лично президент Александр Вучич испытывают серьёзнейшее политическое давление Запада. Но, несмотря на это, Белград так и не ввёл санкции против нашей страны.

Мирный житель Югославии

Gettyimages.ru

© Yugoslav Army/RL

Глобальные последствия балканского кризиса выразились в том, что, почувствовав свою безнаказанность, американцы начали наносить военные удары по другим странам: Ираку, Ливии, Сирии,

Если говорить о сегодняшней геополитической ситуации, то, конечно, мы наблюдаем последствия тех самых 1990-х годов.

Когда я был председателем правительства России, по поручению Ельцина я лично занимался проблемой балканского кризиса. Несколько раз встречался с Клинтоном, с руководством Германии, Франции, выступал на конференции по Югославии в Сараеве.

Также по теме «Перспективы остаются неясными»: почему в Москве заявили о «плачевном состоянии» ОБСЕ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии, а...

Россия неоднократно осуждала немотивированные военные удары, тем более, что это не было решением Совета безопасности ООН. Я жалею только об одном: в то время я был постоянным членом Совбеза России, и на определённом этапе обсуждался вопрос поставок комплексов С-300 в Белград, но такое решение принято не было. Считаю, что отказ от поставок С-300 Югославии был большой ошибкой нашего руководства. Если бы они там были, думаю, натовские самолёты не рискнули бы так бомбить мирных жителей.

Юрий Котов:

— Нападением на Югославию Запад продемонстрировал готовность свергать политические режимы, в том числе путём прямого военного вмешательства без всяких резолюций Совета Безопасности ООН.

Для сербов агрессия НАТО обернулась потерей контроля над Косовом, а косовский вопрос является очень серьёзной проблемой. В итоге Запад признал независимость края, и сейчас в его интересах — добиться такого же признания со стороны Белграда, России и стран незападного мира.

Кроме того, сербы потеряли Черногорию — в 2006 году она стала независимой. Произошла утрата исторических братских связей с сербами, а после вступления республики в НАТО — и с русскими.

Агрессия в Югославии стала примером того, насколько далеко может зайти Запад, вмешиваясь в международные дела и в дела отдельного государства, применяя совершенно варварские методы для установления своего влияния.

Славенко Терзич:

— Агрессия в Югославии стала опасным прецедентом. После этого по схожему сценарию, вопреки всем принципам международного права Запад провёл операции в Ираке и Ливии.

Истребитель НАТО, участвовавший в бомбардировках Югославии

© AP Photo/Jockel Finck

После 1999 года каждое государство вправе задаваться вопросом: может ли НАТО начать бомбить его под предлогом защиты этнического меньшинства?

В Югославии альянс продемонстрировал свой истинный лицемерный облик. Молодые люди в разных странах мира, думающие о своём будущем, стали отказываться верить в так называемые либеральные ценности. Упал уровень доверия и к политике Запада в целом.

За минувшие четверть века США спровоцировали несколько крупных войн, в ходе которых пострадали миллионы людей. От диктата США не извлекла выгоду и Европа, хотя она в отличие от Югославии и других стран не теряла своих людей. Каждый заплатил свою цену за установление однополярного миропорядка с центром в Вашингтоне.

Человечеству необходимо строить многополярный мир. Только так мы можем выйти из глубокого кризиса, в который нас погрузил диктат США.

Йован Палалич:

— Сербский народ после распада Югославии оказался разделённым на шесть государств: Хорватию, Боснию, Словению, Македонию, Черногорию и саму Сербию. В первых пяти сербы с трудом сохраняют свою идентичность, право на свою культуру и язык.

Но Сербия делает всё возможное, чтобы защитить права сербов. И такая политика приносит плоды: культурные связи сербов укрепляются, мы сопротивляемся попыткам новообразованных наций переписать историю Балкан. В этой борьбе Сербия, естественно, ищет союзников, и одним из них является, конечно, Россия.

Агрессия НАТО не сломила дух сербского народа. И, думаю, именно с этого началось возвышение вашей страны — Россия осознала, какую участь приготовил ей Запад.

Своим варварством США добились совершенно противоположного эффекта. Уже через несколько лет появился БРИКС, и многие заговорили о многополярном мировом порядке, где США уже не будут гегемоном.

Горан Петрониевич:

— Это была война против маленьких русских на Балканах, репетиция к тому, что предполагалось сделать с Россией. Как мы видим, Запад своих конечных целей так и не достиг. Он смог оккупировать Косово и большую часть Балкан, но не покорил сербов и русских.

Сейчас наши страны испытывают огромное давление Запада, несмотря на которое проводят суверенную политику.

Стеван Гайич:

— Югославия оказала агрессору настолько серьёзный отпор, насколько могла, особенно с учётом того, что имела преимущественно устаревшее вооружение. Несмотря на это, югославские средства ПВО смогли сбить несколько боевых самолётов НАТО, включая Lockheed F-117 Nighthawk.

Разрушения после ударов натовской авиации

AP

В конечном счёте руководство Югославии было вынуждено согласиться на переговоры, в результате которых 10 июня 1999 года Совбез ООН принял резолюцию 1244, согласно которой Косово оставалось неотъемлемой частью Югославии, но с присутствием сил НАТО и миссии ООН.

Для Сербии агрессия альянса обернулась человеческими жертвами, разрушением промышленных предприятий, инфраструктуры, потерей контроля над Косовом. Спустя четверть века сербы не могут смириться с последствиями натовской агрессии и с давлением Запада на нашу страну. Надежды современного сербского общества связаны с Россией, с тем, что она будет становиться сильнее и изменит мировой порядок.

Владимир Джабаров:

— Агрессия против Югославии создала на Балканах по меньшей мере два очага потенциальных вооружённых конфликтов. Это Босния с её сложной системой управления и Косово — колыбель сербской государственности, превратившаяся в американский протекторат.

Спустя четверть века Косово остаётся незаживающей раной для сербов: сербское население выдавливают из края, а от Белграда Запад фактически требует признать его независимость. Ситуация вокруг Косова регулярно обостряется и пока не имеет перспектив для мирного разрешения с учётом интересов сербов.

Победив маленькую Югославию, американцы, видимо, решили, что практически добились всего, чего хотели. Черёд был за Россией, которая испытывала проблемы с сепаратизмом на Северном Кавказе. Однако российская политическая элита вынесла урок из произошедшего с сербами. В том же 1999 году у нашей страны появился новый лидер. К власти пришли здоровые силы, которые не позволили США реализовать план полного установления мировой гегемонии.

Однако американцы не отступили и начали создавать из Украины источник угрозы безопасности России. И теперь наша страна вынуждена отстаивать своё право на суверенитет и противостоять альянсу с оружием в руках.

Леонид Слуцкий:

— Агрессия против Югославии стала, как принято говорить, началом конца иллюзий в отношении искренности намерений коллективного Запада вести диалог на равных и с Россией, и с остальным миром вне границ «золотого миллиарда».

Так называемая гуманитарная интервенция, которой они прикрывались, стала ярким примером двойных стандартов и западного двоемыслия. Вашингтон и Брюссель до сих пор убеждают мир в том, что операция коалиции без мандата ООН была миротворческой. Лишённые всякой совести американские дипломаты теперь призывают сербское руководство «забыть прошлое» ради крепких связей с США. Это запредельный уровень лицемерия и цинизма!

Елена Гуськова:

— После натовской агрессии были созданы политические условия для разложения югославской государственности и вовлечения в НАТО бывших республик СФРЮ, а также Румынии и Болгарии.

Здание, повреждённое ударами НАТО, в современном Белграде

globallookpress.com

После жестокого наказания непослушной Югославии многие страны решили, что безопасней будет присоединиться к НАТО, чем каким-либо образом противостоять блоку. В итоге в альянс вошли Словения, Македония, Хорватия, Албания и Черногория. Альянс почувствовал уверенность, безнаказанность, смог укрепить свою военную составляющую.

Тем не менее операция НАТО в Югославии не выполнила своей главной задачи — она не сломила дух сербского народа. Трудности войны объединили сербов, не уничтожили братство с русскими, закрепили у наших народов презрительное отношение к западному блоку.