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Путин о бомбардировках Югославии НАТО: это вообще недопустимо

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Российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.
Путин о бомбардировках Югославии НАТО: это вообще недопустимо
  • РИА Новости

Об этом он заявил в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1».

«То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы», — цитирует Путина ТАСС.

Картина выйдет на телеканале «Россия 1» 24 марта.

Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты сами «выпустили джинна из бутылки», проведя в обход Совета Безопасности ООН военные операции в Ираке, Сирии и бывшей Югославии.

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