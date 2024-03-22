Путин о бомбардировках Югославии НАТО: это вообще недопустимо

Российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии, проведённые НАТО в 1999 году, были вообще недопустимыми.

Об этом он заявил в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1».

«То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы», — цитирует Путина ТАСС.

Картина выйдет на телеканале «Россия 1» 24 марта.

Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты сами «выпустили джинна из бутылки», проведя в обход Совета Безопасности ООН военные операции в Ираке, Сирии и бывшей Югославии.