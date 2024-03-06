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Путин: США выпустили джинна из бутылки своими операциями в Ираке и Сирии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты сами «выпустили джинна из бутылки», проведя в обход Совета Безопасности ООН военные операции в Ираке, Сирии и бывшей Югославии.
Путин: США выпустили джинна из бутылки своими операциями в Ираке и Сирии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Российский лидер напомнил о военных операциях Вашингтона на территориях Ирака, Сирии и бывшей Югославии, которые он проводил без соответствующего решения СБ ООН.

«США сами выпустили этого джинна из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» — констатировал Путин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ещё 60 поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 1990-х, будут проклинать альянс.

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