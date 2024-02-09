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Полянский: ещё 60 поколений людей будут проклинать бомбардировки НАТО Югославии

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Ещё 60 поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 1990-х, будут проклинать альянс.

С таким заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Катастрофический ущерб был нанесён окружающей среде. За это НАТО будут проклинать ещё 60 следующих поколений людей, обречённых страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона», — сказал он.

При этом Полянский подчеркнул, что данные действия бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла «сопутствующим ущербом».

Ранее Полянский заявил, что Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов.

Также, по его словам, продажа США Косову Javelin нарушит резолюции СБ ООН.

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