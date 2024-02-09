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Полянский: Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов

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Россия призывает Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Призываем членов Совета принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер», — заявил он.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной Республики Косово.

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