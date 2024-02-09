Полянский: Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов

Россия призывает Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Призываем членов Совета принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер», — заявил он.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной Республики Косово.