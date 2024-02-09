Полянский: Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Призываем членов Совета принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер», — заявил он.
Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной Республики Косово.