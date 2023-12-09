Глава Минобороны: Сербия подготовила адекватный ответ на милитаризацию Косова

Глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной республики Косово.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Вучевич подчеркнул, что Белград обеспокоен продолжением оснащения вооружениями армии Косова.

«Есть чёткий план, который они не скрывают, по которому Косовские силы безопасности к 2026 году станут Вооружёнными силами Косово, что противоречит даже тому, что они называют своей конституцией», — заявил он.

Как подчеркнул министр, на эти действия косовских властей Сербия может ответить несколькими возможными способами: дипломатическим, политическим, а также при помощи «адекватного ответа» сербской армии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада якобы начали осознавать нежелание властей Косова заниматься нормализацией отношений с Белградом.