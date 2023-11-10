Вучич: Запад осознал нежелание властей Косова строить отношения с Сербией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада якобы начали осознавать нежелание властей частично признанной республики Косово заниматься нормализацией отношений с Белградом.

Об этом он сказал во время своего визита в Париж.

«Здесь нет великой философии, я думаю, что теперь всем на Западе ясно, что Курти совершенно не желает формировать Союз сербских муниципалитетов, что он не хочет какого-либо прогресса в диалоге, а всё остальное — это балканские трюки, которые могут сработать один или два раза, но уж точно не в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.

Вучич подчеркнул, что не верит в нормализацию отношений до тех пор, пока косовские власти возглавляет премьер Альбин Курти.

В октябре американский посол в Приштине Джеффри Ховенир поддержал план создания вооружённых сил Косова.