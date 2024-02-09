Постпредство России: продажа США Косову Javelin нарушит резолюции СБ ООН
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он напомнил, что Пентагон сообщил о планах поставить Приштине 24 комплекса Javelin и 246 снарядов к ним.
«Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Полянский.
11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.
В МИД России осудили планы США.