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Постпредство России: продажа США Косову Javelin нарушит резолюции СБ ООН

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Продажа США непризнанному Косову ракетных комплексов Javelin станет грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что Пентагон сообщил о планах поставить Приштине 24 комплекса Javelin и 246 снарядов к ним.

«Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Полянский.

11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.

В МИД России осудили планы США.

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