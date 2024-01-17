RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия решительно осуждает намерения США передать Косову комплексы Javelin

Короткая ссылка
Россия решительно осуждает планы США передать незаконным военизированным структурам частично признанного Косова противотанковые комплексы Javelin, это может подорвать переговорный процесс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия решительно осуждает намерения США передать Косову комплексы Javelin
  • РИА Новости

«Мы решительно осуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», — сказала Захарова.

Вашингтон и его союзники демонстрируют безответственность и пренебрежение нормами международного права по проблеме Косова, а также повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в Балканском регионе, отметила дипломат.

11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной республики Косово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить