МИД: Россия решительно осуждает намерения США передать Косову комплексы Javelin
- РИА Новости
«Мы решительно осуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», — сказала Захарова.
Вашингтон и его союзники демонстрируют безответственность и пренебрежение нормами международного права по проблеме Косова, а также повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в Балканском регионе, отметила дипломат.
11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.
Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной республики Косово.