МИД: Россия решительно осуждает намерения США передать Косову комплексы Javelin

Россия решительно осуждает планы США передать незаконным военизированным структурам частично признанного Косова противотанковые комплексы Javelin, это может подорвать переговорный процесс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», — сказала Захарова.

Вашингтон и его союзники демонстрируют безответственность и пренебрежение нормами международного права по проблеме Косова, а также повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в Балканском регионе, отметила дипломат.

11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной республики Косово.