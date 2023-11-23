В Гааге лидера сербских радикалов обвинили в неуважении к международному суду

Преемник Гаагского трибунала по бывшей Югославии обвинил экс-вице-премьера Сербии, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля в проявлении неуважения к суду. Об этом сообщил сын политика Александр Шешель.

«Это правда, что предъявлено обвинительное заключение. Это новое обвинение в неуважении к суду», — сказал он, его слова приводит RTS.

По его словам, это «надуманное заключение, которое трибунал в Гааге дал себе право квалифицировать как уголовное преступление».

В марте 2021 года Воислав Шешель в интервью RT заявил, что Соединённые Штаты слишком долго были мировым жандармом и Сербии, в свою очередь, необходимо как можно больше интегрироваться с Россией.