«Противостоять давлению Запада»: эксперты — о возможности референдума о независимости Республики Сербской

В 2024 году Республика Сербская может провести референдум о независимости, если Запад и Сараево продолжат навязывать региону свою волю. Об этом заявил официальный представитель РС в Москве Душко Перович. Дипломат назвал потенциальный референдум «вынужденной мерой» в ответ на попытки Сараева перерегистрировать имущество РС и создать «единые» силовые ведомства. Как отмечают эксперты, в настоящее время Республика Сербская подвергается давлению со стороны нелегитимного высокого представителя по Боснии и Герцеговине, который продвигает интересы Запада. По мнению политологов, угрозой проведения референдума РС стремится сдержать попытки урезать её автономию.

Официальный представитель Республики Сербской в Москве Душко Перович в комментарии газете «Известия» заявил, что республика может провести референдум о независимости. По его словам, такой сценарий возможен, если власти в Сараеве и самопровозглашённый высокий представитель по БиГ (Боснии и Герцеговине. — RT) Кристиан Шмидт продолжат ограничивать законную автономию региона.

«Если Запад и самопровозглашённый высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН, продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука (столица РС. — RT) проведёт референдум. Республика будет бороться легальным ненасильственным путём, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением (договорённостями 1995 года, положившими конец гражданской войне в Боснии. — RT) и Конституцией (БиГ. — RT)», — сказал Перович.

При этом, как пояснил дипломат, проведение плебисцита не означает автоматического выхода страны из состава Боснии и Герцеговины.

«Через референдум выражается воля народа. Для обретения независимости необходима соответствующая политическая и экономическая подготовка. Кроме того, потребуются соответствующие решения скупщины, то есть парламента Республики Сербской», — подчеркнул Перович.

Официальный представитель РС назвал потенциальный референдум «вынужденной мерой» в ответ на грубое вмешательство во внутренние дела региона. В частности, Перович сообщил о попытках властей в Сараеве провести централизацию республики, а также лишить её промышленности, лесов и сельского хозяйства.

«Они хотят всё имущество перерегистрировать на Боснию и Герцеговину, хотя по Конституции БиГ не имеет имущества (оно принадлежит субъектам БиГ. — RT). Дальше они хотят единую полицию, МЧС и другие органы. Всё это делается для того, чтобы сербы лишились возможности влиять на политические процессы внутри страны», — добавил Перович.

Напомним, в первой половине сентября прокуратура Боснии и Герцеговины призвала суд этого государства освободить от должности президента Республики Сербской Милорада Додика из-за обвинений в невыполнении решений самопровозглашённого высокого представителя по БиГ.

Как считает прокуратура Боснии и Герцеговины, Додик нанёс ущерб Республике Сербской, так как он «долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН». В ответ на претензии ведомства Додик в соцсети X (бывший Twitter) написал, что Кристиан Шмидт сам не имеет каких-либо законных полномочий.

Шмидт был провозглашён высоким представителем по Боснии и Герцеговине в мае 2021 года аккредитованными в Сараеве послами стран — членов руководящего комитета Совета по выполнению мирного (Дейтонского) соглашения. Однако его кандидатура не была одобрена Советом Безопасности ООН.

Самопровозглашённый высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт

AP

В связи со сложившимися обстоятельствами назначение Шмидта является нелегитимным, о чём неоднократно говорили не только в РС, но и в Москве.

«В отсутствие как выраженной международной поддержки, так и, что особенно важно, консенсуса внутри самой Боснии и Герцеговины, Шмидт не обладает легитимностью, необходимой для исполнения функций высокого представителя», — заявила ранее в комментарии ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, высокий представитель по БиГ должен следить за соблюдением гражданской части Дейтонских соглашений. Он имеет право отменять решения боснийских властей и увольнять госдеятелей республики, если они, с его точки зрения, представляют угрозу безопасности региона. Предполагалось, что через некоторое время после вступления в силу Дейтонских соглашений должность высокого представителя будет упразднена, однако этого не произошло.

RT обсудил с экспертами обострившиеся отношения между РС и центральными властями в Сараеве, а также причины возрастающего давления на автономию республики.

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— Насколько велика вероятность организации референдума в Республике Сербской? Неужели у властей этого региона не осталось иных рычагов воздействия на Сараево и самопровозглашённого высокого представителя?

Главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова:

— Согласно Дейтонским соглашениям, народы Боснии получили надсмотрщика в лице высокого представителя. Фактически этот человек является проводником интересов США и ЕС. Высокий представитель уже давно злоупотребляет полномочиями, позволяя себе не признавать тех госдеятелей, которые были выбраны боснийскими сербами.

Цель таких манипуляций очевидна — уменьшение самостоятельности Республики Сербской. Поэтому Россия последовательно выступает против сохранения высокого представителя, кандидатура которого к тому же не одобряется Совбезом ООН, а значит, не может считаться легитимной.

Запад делает вид, что не замечает этого нарушения, и нынешний «надсмотрщик» Кристиан Шмидт продолжает гнуть линию по урезанию автономии РС и даже призывает к смене высшего руководства республики. США и ЕС недовольны тем, что Додик и другие высокопоставленные лица страны борются за право развивать с Россией дружеские отношения и поддерживать нашу спецоперацию.

Политику властей Республики Сербской полностью поддерживает народ. Без преувеличения вся страна сопротивляется грубейшему вмешательству Запада в её дела. Поэтому Додик запретил Шмидту въезжать в республику и говорит о том, что никаких его указаний выполнять не будет без их предварительного утверждения в Совбезе ООН.

Глава РС Милорад Додик и президент РФ Владимир Путин

kremlin.ru

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Референдум о независимости возможен. Правда, политические условия для него на сегодняшний день не созрели. Впрочем, время до 2024 года есть. В ближайшее время Додик должен посетить Россию. Возможно, после этого появится какая-то ясность.

Научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель:

— Смысл нарастающих противоречий заключается в том, что Вашингтон и Брюссель хотели бы превратить Боснию и Герцеговину в более централизованное государство, чем это предусмотрено Дейтонскими соглашениями. Поэтому при поддержке высокого представителя осуществляются попытки переписать собственность Республики Сербской и учредить «единые» силовые ведомства и другие органы.

Эти усилия предпринимаются на протяжении многих лет и довольно безуспешно. Тем не менее Запад не отступает от стремления лишить РС автономии. Главным «смутьяном» для него является Милорад Додик. Отсюда планы прокуратуры БиГ лишить его президентского поста и исключить из политической жизни. Запад рассчитывает, что у руля республики встанут более лояльные, оппозиционные Додику силы.

Референдум о независимости — это действительно крайняя, вынужденная мера, и она, на мой взгляд, вряд ли будет осуществлена. Заявление о возможном референдуме стоит рассматривать скорее как риторическую угрозу, попытку отрезвить высокого представителя и внешние силы, которые стоят за ним.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов:

— В вопросе возможной независимости Республики Сербской особую роль играет округ Брчко. Он представляет собой перемычку между двумя частями РС. Брчко, по сути, делит страну. При этом округ находится под контролем США. Встав на путь оформления независимости, Республика Сербская будет вынуждена как-то решать вопросы принадлежности этой территории и своего международного признания. Все эти проблемы могут послужить детонатором, причиной нового вооружённого конфликта на Балканах.

— Каким вы видите будущее Республики Сербской? Сможет ли она сохранить свою автономию и право на дружбу с Россией в крайне непростых геополитических условиях?

Главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова:

— Когда Соединённые Штаты писали Дейтонские соглашения, они рассчитывали, что Республика Сербская не продержится долго и станет частью единой мусульмано-хорватской Боснии и Герцеговины. Однако она не только выстояла, но и окрепла.

Чтобы подорвать способность РС к сопротивлению, с подачи американцев наблюдаются постоянные попытки передать часть полномочий властей республики органам управления в Сараеве. До прихода Додика к власти в 2006 году Баня-Лука потеряла 68 полномочий.

Баня-Лука, столица Республики Сербской

Legion-Media

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При Додике этот процесс прекратился. Он категорически отказывается передавать какие-либо полномочия центру, что очень раздражает Запад и Кристиана Шмидта. Республике Сербской тяжело сохранять такой курс, но в стране понимают, что демонтаж автономии грозит катастрофическими для страны последствиями.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов:

— Внешнюю ситуацию для Республики Сербской благоприятной не назовёшь. Все страны, которые дорожат тёплыми отношениями с Россией, испытывают очень серьёзное давление Запада и проходят череду тяжёлых испытаний. Например, этим летом США ввели санкции против председателя народной скупщины (парламента) и премьера РС.

Американцы всегда воспринимали сербов как своих врагов. В 1990-е годы они спровоцировали вооружённые конфликты, которые привели к распаду Югославии. Однако ключевая цель — лишение сербов государственности — ими не была достигнута.

В отношении боснийских сербов США стремятся реализовать сценарий, при котором они будут лишены автономии и вольются в состав БиГ. Тем не менее Республика Сербская привыкла противостоять давлению Запада и справляться с многочисленными политическими и экономическими трудностями.