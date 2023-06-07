Додик заявил о причастности Британии к попыткам свергнуть Вучича

Британские спецслужбы устраивают протесты оппозиции в Сербии для того, чтобы свергнуть действующего лидера Александра Вучича, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

По словам Додика, протесты указывают на их цель — злоупотребление массовыми убийствами, чтобы свергнуть Александра Вучича в ходе демонстраций.

«Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы — сотрудники британских спецслужб», — заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что ему ежедневно приходит около 200 угроз расправы, но его работа заключается в том, чтобы «терпеть это свинство и гадости».

Также президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.

29 мая силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.