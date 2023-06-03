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Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косова разрешить кризис

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Президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.

Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

«Должен взвесить всё, потому что знаю, кто будет во всём виноват в итоге... Я должен увидеть, что получит наш народ», — сказал Вучич.

Ранее в Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона.

Также Франция и ФРГ призвали к проведению выборов в четырёх регионах на севере Косова.

Кроме того, Вучич заявил, что столкновения 29 мая в Сербии начали не военные НАТО, а полиция Косова.

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