Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косова разрешить кризис
Об этом он рассказал в эфире TV Prva.
«Должен взвесить всё, потому что знаю, кто будет во всём виноват в итоге... Я должен увидеть, что получит наш народ», — сказал Вучич.
Ранее в Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона.
Также Франция и ФРГ призвали к проведению выборов в четырёх регионах на севере Косова.
Кроме того, Вучич заявил, что столкновения 29 мая в Сербии начали не военные НАТО, а полиция Косова.