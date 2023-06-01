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В Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона

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Лидер Косова Вьоса Османи заявила о готовности рассмотреть возможность проведения новых выборов мэра на севере региона.
В Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона
  • Gettyimages.ru

«Наши юридические механизмы дают такую возможность, и мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косова по выборам», — цитирует её РИА Новости.

По словам Османи, сербы могут инициировать избирательный процесс и подписать петицию — она подчеркнула необходимость их участия в выборах.

«Вучича попросили не вмешиваться, не оказывать давление на граждан, чтобы они не участвовали», — добавила лидер Косова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали к проведению муниципальных выборов в четырёх регионах на севере Косова.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.

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