В Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона
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«Наши юридические механизмы дают такую возможность, и мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косова по выборам», — цитирует её РИА Новости.
По словам Османи, сербы могут инициировать избирательный процесс и подписать петицию — она подчеркнула необходимость их участия в выборах.
«Вучича попросили не вмешиваться, не оказывать давление на граждан, чтобы они не участвовали», — добавила лидер Косова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали к проведению муниципальных выборов в четырёх регионах на севере Косова.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.