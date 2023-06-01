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Франция и ФРГ призвали к проведению выборов в четырёх регионах на севере Косова

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ФРГ и Франция призывают к проведению муниципальных выборов в четырёх регионах на севере Косова, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Франция и ФРГ призвали к проведению выборов в четырёх регионах на севере Косова
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«С канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы потребовали от двух сторон безотлагательного проведения новых муниципальных выборов в четырёх округах с обязательствами Косова и участием в этих выборах в ясной манере сербской стороны», — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что провёл в рамках саммита в Молдавии встречу с Шольцем, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Косова Вьосой Османи.

Вучич сообщил, что власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.

По его словам, Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.

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