Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вучич: Белград готов идти на компромиссы в диалоге с Приштиной

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.
Вучич: Белград готов идти на компромиссы в диалоге с Приштиной
  • Gettyimages.ru

«Отвести своих якобы мэров на юг и вывести свои войска с севера. Тогда будет настоящее примирение между сербами и албанцами. Мы этого хотим, мы готовы идти на многие компромиссы», — приводит его слова газета La Stampa.

Вучич отметил, что живущие на севере Косово и других анклавах сербы «почти каждую неделю чувствуют себя атакованными» полицией Косова.

Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти сообщил о готовности встретиться с Вучичем.

31 мая тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Силы НАТО для Косова помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить