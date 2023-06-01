Вучич: Белград готов идти на компромиссы в диалоге с Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.

«Отвести своих якобы мэров на юг и вывести свои войска с севера. Тогда будет настоящее примирение между сербами и албанцами. Мы этого хотим, мы готовы идти на многие компромиссы», — приводит его слова газета La Stampa.

Вучич отметил, что живущие на севере Косово и других анклавах сербы «почти каждую неделю чувствуют себя атакованными» полицией Косова.

Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти сообщил о готовности встретиться с Вучичем.

31 мая тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Силы НАТО для Косова помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края.