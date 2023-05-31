Премьер Косова Курти заявил о готовности встретиться с Вучичем
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«Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово. — RT), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Курти призвал активизировать диалог на высоком уровне между Приштиной и Белградом.
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда.
В Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов.