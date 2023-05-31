Премьер Косова Курти заявил о готовности встретиться с Вучичем

Премьер-министр Косова Альбин Курти сообщил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово. — RT), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Курти призвал активизировать диалог на высоком уровне между Приштиной и Белградом.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда.

В Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов.