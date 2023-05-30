Вучич выразил опасение, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении
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«Президент Вучич проинформировал российского посла о вчерашних событиях и выразил обеспокоенность насилием и подлой дискриминацией в отношении сербов, опасаясь, что ситуация развивается в очень плохом направлении», — приводит ТАСС заявление пресс-службы сербского лидера.
Вучич подчеркнул, что такая ситуация нагнетает напряжённость во всём регионе, и потребовал вывода косовских спецподразделений и реакции мирового сообщества.
Также сербский лидер заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе.