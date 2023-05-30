Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вучич: миссия НАТО не выполнила своих обязательств по защите сербов в Косове

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Об этом сербский лидер сказал в обращении к гражданам.

«Военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Вучич, миссия НАТО неоднократно давала гарантии по защите прав сербов, однако никогда их не выполняла.

Ранее Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

Также сербский лидер созвал на утро 30 мая встречу с представителями США, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить