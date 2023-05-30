Вучич: миссия НАТО не выполнила своих обязательств по защите сербов в Косове

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Об этом сербский лидер сказал в обращении к гражданам.

«Военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Вучич, миссия НАТО неоднократно давала гарантии по защите прав сербов, однако никогда их не выполняла.

Ранее Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

Также сербский лидер созвал на утро 30 мая встречу с представителями США, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.