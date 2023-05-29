Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косове

Сербский лидер Александр Вучич созвал на утро 30 мая встречу с представителями Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.

«Мы предупреждали, и прошу ещё раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить своё чадо (Приштину. — RT), потому что это чадо может вызвать такое «чудо», которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого», — цитирует его РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что во всём виноват премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти, который желает чтобы «произошёл конфликт между сербами и НАТО».

Ранее Вучич обратился к народу Сербии со срочным посланием в связи с обострением в Косове.

Он заявил, что при столкновениях с полицией частично признанного Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.