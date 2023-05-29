Вучич заявил, что при столкновениях в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при столкновениях с полицией частично признанного Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

«По словам Александра Вучича, 52 серба обратились в больницу Косовской Митровицы. Трое находятся в тяжёлом состоянии, за жизнь одного из них борются врачи», — сообщает RT Balkan.

Он рассказал, что Драгиш Галяк 50 лет ранен двумя пулями албанских спецназовцев. Он прооперирован.

Кроме того, тяжёлые травмы от многочисленных ударов рукам и ногам получил бывший глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, «а Часлав Софрониевич серьёзно пострадал от резиновых пуль».

Силовики задержали ещё четверых сербов.

Вучич добавил, что пострадал 41 военный KFOR. Большинство из них венгры и итальянцы. Трое натовцев тяжело ранены.

Сербский лидер заявил, что Вооружённые силы Сербии развёрнуты у административной границы с частично признанным Косовом.

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни ранее сообщал, что во время столкновений с сербами в частично признанном Косове пострадали 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR).