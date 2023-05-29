Во время столкновений в Косове пострадали 11 итальянских военных из сил KFOR
- AP
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни.
«Состояние троих достаточно серьёзное, но их жизни ничего не угрожает», — написал министр в Twitter.
Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.
После этого, 29 мая, во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан произошло столкновение между солдатами KFOR и сербами. По имеющимся данным, более 50 граждан пострадали от светошумовых гранат, резиновых пуль и боевых патронов.
Президент Сербии Александр Вучич в связи с обострением обратится к народу Сербии со срочным посланием.