Силы НАТО оцепили здания муниципалитетов в Косове

Силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

«Большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток», — сообщает портал Kosovo online.

Уточняется, что за ними находятся силы местной полиции, которые не пропускают сербов к зданиям.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной республике Косово.