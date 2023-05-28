Глава Минобороны Сербии предупредил о риске начала вооружённого конфликта в Косове

Сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной Республике Косово.

«Напряжённость максимальная, индикатор находится в красной зоне напряжённости, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима Альбина Курти», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, так называемый косовский премьер делает всё для того, чтобы изгнать сербов и довести до эскалации, которая станет оправданием дальнейшей агрессии и террора над сербами, с конечной целью полной этнической очистки Косово и Метохии от сербов.

«Конечно, Сербия может быть втянута в конфликт и будет представлена стороной-агрессором. Этот сценарий мы видели не только в случае Украины, кто кого там называет агрессором, но и в бывшей Югославии», — отметил он.

Министр добавил, что сербским подразделениям поставлена задача распределиться по позициям завтра до 15:00 (16:00 мск).

Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Министр обороны подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.