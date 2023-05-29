Столкновения сил KFOR и сербов произошли около здания муниципалитета Звечан в Косове
- AP
Как отмечает Telegram-канал, над муниципалитетом видно большое облако дыма, перед муниципалитетом произошли ожесточённые столкновения между собравшимися гражданами и миротворческими силами.
Силовики оттеснили сербов примерно на 30 м, отмечает издание.
Сербская газета «Вечерние новости» пишет, что некоторые граждане получили ранения в результате нападения силовиков KFOR, которые используют шумовые гранаты и слезоточивый газ.
В МИД Сербии ранее сообщили, что власти не допустят жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий в регионе.
Силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.