Глава МИД Сербии Дачич заявил, что власти не допустят жертв среди косовских сербов
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«Мы не допустим сербских жертв из-за неготовности международного сообщества и военного авантюризма Курти», — цитирует его ТАСС.
Министр напомнил, что армия Сербии находится в состоянии максимальной боеготовности.
Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.
До этого президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.
Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной республике Косово.