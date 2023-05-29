Глава МИД Сербии Дачич заявил, что власти не допустят жертв среди косовских сербов

Власти Сербии не допустят жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий в регионе, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.

«Мы не допустим сербских жертв из-за неготовности международного сообщества и военного авантюризма Курти», — цитирует его ТАСС.

Министр напомнил, что армия Сербии находится в состоянии максимальной боеготовности.

Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

До этого президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной республике Косово.