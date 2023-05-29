Вучич анонсировал срочное послание к народу Сербии в связи с обострением в Косове

Президент Сербии Александр Вучич обратится к народу Сербии со срочным посланием в связи с обострением в Косове.

«В связи с ситуацией в Косово и Метохии, президент Республики Сербия Александар Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00», — приводит ТАСС заявление пресс-службы главы государства.

Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

До этого Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной Республике Косово.