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Вучич заявил, что сербские военные развёрнуты у административной границы с Косовом

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Вооружённые силы Сербии развёрнуты у административной границы с частично признанным Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым», — приводит ТАСС его слова в ходе экстренного обращения к нации.

Вучич добавил, что Сербия не допустит погрома сербского народа.

Ранее в НАТО подтвердили сообщения о том, что представители контингента KFOR в Косове получили ранения из-за столкновений на севере края. В альянсе при этом утверждают, что произошли «неспровоцированные нападения».

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