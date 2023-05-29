В НАТО подтвердили сообщения о ранении сотрудников KFOR после столкновений в Косове

В НАТО подтвердили сообщения о том, что представители контингента KFOR в частично признанном Косове получили ранения из-за столкновений на севере края. В альянсе при этом утверждают, что произошли «неспровоцированные нападения».

«НАТО решительно осуждает неспровоцированные нападения на силы KFOR в северной части Косова, в результате которых несколько человек получили ранения. Такие атаки абсолютно неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно», — говорится в заявлении НАТО.

Альянс призвал стороны воздерживаться от действий, которые нагнетают напряжённость в регионе.

«KFOR предпримут все необходимые действия для поддержания безопасной и спокойной обстановки и продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

После этого 29 мая во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан произошло столкновение между солдатами KFOR и сербами. По имеющимся данным, более 50 граждан пострадали от светошумовых гранат, резиновых пуль и боевых патронов.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с обострением обратится к народу Сербии со срочным посланием.