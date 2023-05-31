В Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове

Россия поддерживает Сербию на фоне обострения ситуации в Косове, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию... Считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться... Не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов», — цитирует его ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда.