Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда

Короткая ссылка
Убийства и депортация сербов косовскими албанцами — красная линия для Белграда с учётом нынешнего обострения на севере Косова, заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.
В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда
  • Gettyimages.ru

«Сербия с политической стороны определила красные линии, когда под угрозой её жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает сербов, изгоняет сербов, устраивает погромы, что с нами происходило 20 или 30 лет назад», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, такие ситуации стали бы сигналом, когда Сербия «не может просто говорить и сидеть сложа руки».

Вучевич отметил, что ситуация на севере Косова и Метохии несёт высокие риски из-за решений Приштины.

Ранее тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также Вучевич заявил, что в Приштине стремятся к оккупации севера Косова и Метохии.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить