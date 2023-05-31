В Минобороны Сербии назвали убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда

Убийства и депортация сербов косовскими албанцами — красная линия для Белграда с учётом нынешнего обострения на севере Косова, заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Сербия с политической стороны определила красные линии, когда под угрозой её жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает сербов, изгоняет сербов, устраивает погромы, что с нами происходило 20 или 30 лет назад», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, такие ситуации стали бы сигналом, когда Сербия «не может просто говорить и сидеть сложа руки».

Вучевич отметил, что ситуация на севере Косова и Метохии несёт высокие риски из-за решений Приштины.

Ранее тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также Вучевич заявил, что в Приштине стремятся к оккупации севера Косова и Метохии.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что миссия НАТО в частично признанной Республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.