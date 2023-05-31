Тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова

Тысячи сербов собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косова.

Об этом сообщает портал Kosovo online.

Отмечается, что собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 метров.

«Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич при раскрытии флага снова призвал граждан к мирному протесту», — говорится в сообщении.

При этом участники протеста повторили требования об отведении спецназа косовской полиции с севера Косова и Метохии.

Ранее сербы провели в Белграде демонстрацию против поддержки Косова.

Также в Минобороны Сербии заявили о попытке оккупации севера Косова.