Вучич заявил, что представители Косова не хотели встречаться с делегацией Сербии в Кишинёве
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Он подчеркнул, что ситуация вокруг Косова стала основной темой встречи.
«Приштина не хотела встречи с сербской делегацией, хотя мы всегда хотим разговаривать», — приводит РИА Новости слова Вучича.
Сербский лидер подчеркнул, что становится яснее, кто «несёт ответственность за проблемы в Косове».
Ранее Вучич заявил, что Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.