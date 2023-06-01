Вучич заявил, что представители Косова не хотели встречаться с делегацией Сербии в Кишинёве

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Косова стала основной темой встречи.

«Приштина не хотела встречи с сербской делегацией, хотя мы всегда хотим разговаривать», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Сербский лидер подчеркнул, что становится яснее, кто «несёт ответственность за проблемы в Косове».

Ранее Вучич заявил, что Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.