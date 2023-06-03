Вучич заявил, что столкновения 29 мая в Сербии начали не военные НАТО, а полиция Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.

Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

«Не показывают момент, когда начались столкновения. Это сделала полиция самопровозглашённого Косова, а не НАТО», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что на данный момент всюду демонстрируются снимки только пострадавших военных НАТО, однако, по его словам, «они не виноваты».

«Полиция стреляла в Драгишу Галяка, а у него дети... Немного не хватило, чтобы его убили», — сказал президент.

Ранее в НАТО подтвердили сообщения о ранении сотрудников KFOR после столкновений в Косове.

29 мая во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан произошло столкновение между солдатами KFOR и сербами.