Вучич заявил, что столкновения 29 мая в Сербии начали не военные НАТО, а полиция Косова
Об этом он рассказал в эфире TV Prva.
«Не показывают момент, когда начались столкновения. Это сделала полиция самопровозглашённого Косова, а не НАТО», — сказал сербский лидер.
Вучич отметил, что на данный момент всюду демонстрируются снимки только пострадавших военных НАТО, однако, по его словам, «они не виноваты».
«Полиция стреляла в Драгишу Галяка, а у него дети... Немного не хватило, чтобы его убили», — сказал президент.
Ранее в НАТО подтвердили сообщения о ранении сотрудников KFOR после столкновений в Косове.
29 мая во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан произошло столкновение между солдатами KFOR и сербами.