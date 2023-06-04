Вучич заявил, что ему ежедневно приходят по 200 угроз убийства
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Так он прокомментировал журналистам ситуацию с повешенной на протестах куклой, которая похожа на главу государства.
«Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа терпеть угрозы смерти... Каждый день более 200 угроз убийства в отношении меня», — цитирует Вучича РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.
Также президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.
29 мая силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.