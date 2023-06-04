Вучич заявил, что ему ежедневно приходят по 200 угроз убийства

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ему ежедневно приходит около 200 угроз расправы, но его работа заключается в том, чтобы «терпеть это свинство и гадости».

Так он прокомментировал журналистам ситуацию с повешенной на протестах куклой, которая похожа на главу государства.

«Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа терпеть угрозы смерти... Каждый день более 200 угроз убийства в отношении меня», — цитирует Вучича РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.

Также президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.

29 мая силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.