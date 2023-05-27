Минобороны: премьер Косова мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич после объявления о занятии им поста главы Сербской прогрессивной партии заявил, что премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.

Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — заявил он.

По его словам, события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.