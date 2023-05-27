Минобороны: премьер Косова мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — заявил он.
По его словам, события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.