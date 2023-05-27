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Минобороны: премьер Косова мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский

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Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич после объявления о занятии им поста главы Сербской прогрессивной партии заявил, что премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.
Минобороны: премьер Косова мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — заявил он.

По его словам, события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.

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