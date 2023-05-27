Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.

Об этом информирует РИА Новости.

Он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на этот пост.

26 мая Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

При столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.