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Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подал в отставку с поста Сербской прогрессивной партии.
Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на этот пост.

26 мая Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

При столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.

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