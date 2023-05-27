Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
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Об этом информирует РИА Новости.
Он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на этот пост.
26 мая Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.
При столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.