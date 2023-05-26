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Вучич анонсировал экстренное заседание Совбеза Сербии в связи с обострением в Косове

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.
Вучич анонсировал экстренное заседание Совбеза Сербии в связи с обострением в Косове
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе выступления перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

По словам Вучича, власти Косова специально ждали дня, когда значительное количество мужчин с севера республики уедет в Белград, — чтобы захватить муниципальные здания.

«Мы проведём заседание Совета национальной безопасности и поговорим о том, что будет происходить в Косове и Метохии», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии, спровоцированной односторонними шагами Приштины.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.

При столкновении с полицией самопровозглашённой республики на севере Косова и Метохии десять человек получили лёгкие травмы из-за применения светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.

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