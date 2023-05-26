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Министр обороны Сербии подтвердил выдвижение армии к административной границе с Косовом

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе с частично признанным Косовом.
Министр обороны Сербии подтвердил выдвижение армии к административной границе с Косовом
  • РИА Новости

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооружёнными силами Александр Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооружённых сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией», — написал министр в Twitter. Текст его сообщения цитирует ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич 26 мая подписал приказ о повышении боеготовности армии государства до высшей степени.

Как отмечали в МИД России, крупные натовские учения Defender 2023 в Косове — это «антисербская провокация» и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования.

Этап крупнейших в Европе учений продлится до 2 июня, на открытии военных тренировок присутствовали президент и премьер самопровозглашённой республики — Вьоса Османи и Альбин Курти.

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