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На севере Косова при беспорядках пострадали пять полицейских

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При столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.
На севере Косова при беспорядках пострадали пять полицейских
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Демонстранты в Звечане начали проявлять насилие, оскорблять и бросать в направлении полиции и служебных автомобилей предметы и пиротехнику, вызывая прямую опасность и травмы у пятерых сотрудников», — сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что причинён материальный ущерб четырём служебным автомобилям, один из которых сожжён. Кроме того, повреждения получили три автомобиля миссии ЕС EULEX и гражданские автомобили.

В материале уточняется, что вблизи были слышны выстрелы, но не установлено, где именно, кто и куда стрелял.

В данный момент ведётся следствие.

26 мая сербский лидер Александр Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

По его словам, власти Косова специально ждали дня, когда значительное количество мужчин с севера республики уедет в Белград, — чтобы захватить муниципальные здания.

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