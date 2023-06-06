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Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика.

Глава государства вручил ему награду за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной и укрепление партнёрства с Республикой Сербской.

Ранее Милорад Додик заявил, что его визит в Москву был очень успешным для поддержания дружеских отношений энтитета с Россией.

Послу России в Сараеве Игорю Калабухову он сообщил, что во время визита Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.

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