Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика.

Глава государства вручил ему награду за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной и укрепление партнёрства с Республикой Сербской.

Ранее Милорад Додик заявил, что его визит в Москву был очень успешным для поддержания дружеских отношений энтитета с Россией.

Послу России в Сараеве Игорю Калабухову он сообщил, что во время визита Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.