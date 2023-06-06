Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского
Глава государства вручил ему награду за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной и укрепление партнёрства с Республикой Сербской.
Ранее Милорад Додик заявил, что его визит в Москву был очень успешным для поддержания дружеских отношений энтитета с Россией.
Послу России в Сараеве Игорю Калабухову он сообщил, что во время визита Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.