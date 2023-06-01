Президент Республики Сербской Додик назвал визит в Россию очень успешным

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что его визит в Россию был очень успешным для поддержания дружеских отношений энтитета с Россией.

Послу России в Сараеве Игорю Калабухову он сообщил, что встречи во время визита в Россию были очень успешными и Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.

«Президент Республики Сербской заявил, что во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждались все важные вопросы и президент России выразил твёрдую решимость поддержать Республику Сербскую и не оставить её одну на политической сцене», — цитирует пресс-службу Додика ТАСС.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что цена на российский газ для республики остаётся низкой.

Также, по его словам, власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада.