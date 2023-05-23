Додик: цена на российский газ для Республики Сербской остаётся низкой
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Об этом сообщил президент республики Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по результатам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Он (президент России Владимир Путин. — RT) сказал, что цена на газ до нового года остаётся благоприятной для Республики Сербской, потому что сейчас время, когда пора это уточнить», — сказал Додик.
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.
Он добавил, что только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.