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Додик: цена на российский газ для Республики Сербской остаётся низкой

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Цена на российский газ для Республики Сербской остаётся низкой.
Додик: цена на российский газ для Республики Сербской остаётся низкой
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщил президент республики Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по результатам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) сказал, что цена на газ до нового года остаётся благоприятной для Республики Сербской, потому что сейчас время, когда пора это уточнить», — сказал Додик.

Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине.

Он добавил, что только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

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