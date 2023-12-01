«Перспективы остаются неясными»: почему в Москве заявили о «плачевном состоянии» ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии, а её перспективы «остаются неясными». По его словам, ОБСЕ стоит на краю пропасти, поскольку её «превращают в придаток НАТО и Евросоюза». Однако, как считает глава российской дипломатии, процессы равноправного сотрудничества на основе честного баланса интересов развиваются на континенте независимо от погружения ОБСЕ «в навязываемую конфронтационную повестку». Как, в свою очередь, утверждают эксперты, площадка ОБСЕ систематически используется для дискредитации образа России и её властей. Поэтому для эффективного взаимодействия в рамках организации Европе нужно научиться уважать законные требования Москвы, говорят аналитики.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии, а её перспективы «остаются неясными», сказал глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинкскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а её перспективы остаются неясными», — отметил Лавров.

По его словам, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе «превращают в придаток НАТО и ЕС».

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«Организация (давайте признаем это прямо) находится на краю пропасти. Встаёт простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, прежде всего принципа равенства всех стран-участниц? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов», — констатировал глава МИД РФ.

Он считает, что создавшаяся ситуация — «прямое следствие настойчивых попыток» стран Запада обеспечить своё доминирование, используя ОБСЕ для «агрессивного продавливания узкокорыстных интересов».

«Любому неангажированному человеку понятно, что серьёзно и по-честному решать вопросы европейской безопасности так не получится. Однако западные столицы с завидной одержимостью «добивают» шансы ОБСЕ на возрождение», — пояснил российский министр.

Он добавил, что процессы евразийской интеграции и равноправного сотрудничества «на основе честного баланса интересов» развиваются на континенте в конструктивных форматах, независимо от дальнейшего погружения ОБСЕ в навязанную ей «конфронтационную повестку».

Миссия ОБСЕ на Украине

AP

© Alexei Alexandrov

«Не выполняет уставные нормы»

Помимо прочего, Сергей Лавров напомнил, что после окончания холодной войны ОБСЕ должна была стать площадкой для самого широкого общеевропейского сотрудничества и центральным элементом в инклюзивной архитектуре равной и неделимой безопасности.

Как, в свою очередь, говорится на официальном сайте организации, это крупнейшая в мире региональная структура, специализирующаяся на сфере безопасности и объединяющая 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки. В своей работе она использует «всеобъемлющий подход к безопасности, который охватывает военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое измерения». При этом одной из функций организации является содействие сотрудничеству стран в предотвращении конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. К вопросам, которыми занимается ОБСЕ, относятся контроль над вооружениями, терроризм, энергобезопасность, демократизация, свобода СМИ и национальные меньшинства.

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За счёт принятия целого ряда «фундаментальных документов» предполагалось создание Европы «без разделительных линий» и недопустимость укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других, пояснил Лавров.

«Россия, со своей стороны, приложила максимум усилий для достижения упомянутых благородных целей. Именно на это были ориентированы наши многочисленные инициативы, включая заключение Договора о европейской безопасности и создание общего пространства безопасности, основанного на сотрудничестве», — отметил глава российской дипломатии.

Однако государства Запада «сделали близорукий выбор» не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО и «философии сдерживания», указал Сергей Лавров. Одной из ключевых составляющих такой линии он назвал безоглядную экспансию блока на Восток.

Как отметили аналитики, ОБСЕ создавалась в период разрядки военно-политической напряжённости в Европе для гармонизации отношений между Востоком и Западом.

«Период расцвета данной организации пришёлся на заключительные десятилетия холодной войны, когда ещё существовала биполярная модель поддержания мирового порядка. После распада СССР ОБСЕ постепенно начала превращаться в инструмент для принудительного втягивания бывших советских республик и стран Восточной Европы в англосаксонскую зону влияния», — рассказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT.

Миссия ОБСЕ

globallookpress.com

© Thomas Koehler/PHOTOTHEK

По его словам, ОБСЕ занялась «повсеместным насаждением» либерально-демократических стандартов, «политическим шантажом» и вмешательством в выборы.

«При этом свои миротворческие задачи организация с треском провалила, продемонстрировав полное отсутствие компетентности и политической воли при урегулировании вооружённых конфликтов. В числе её наиболее громких провалов — Югославия, Приднестровье, Карабах. Наконец, ОБСЕ проигнорировала многочисленные преступления украинского режима, совершённые в отношении мирных жителей Донбасса. Она ничего не сделала для реализации Минских договорённостей», — констатировал Фельдман.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Как он отметил, ОБСЕ не способствовала мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Дело в том, что ряд стран этой организации заняли несбалансированную и даже ангажированную позицию одной стороны — киевского режима. Речь в том числе о странах Прибалтики, Польше, Германии и ряде других государств. И то, что они выступали с проукраинскими взглядами, не способствовало авторитету ОБСЕ», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Оленченко заметил, что это противоречит цели организации, которая состоит в укреплении и развитии сотрудничества в Европе по так называемым трём корзинам.

«Первая — это военно-политические связи, вторая — в сфере экологии и экономики, третья — это развитие гуманитарных форм, в том числе свобода печати. И по всем трём пунктам организация не выполняет уставные нормы. Ответственность за это несут те страны, которые пытаются подчинить деятельность ОБСЕ не общеевропейским задачам и не задачам развития сотрудничества, а поиску каких-то угроз, врагов, и на эту роль выдвигают Россию, намереваясь её изолировать», — подчеркнул Оленченко.

«Научиться слышать Россию»

Напомним, при подготовке к Совету министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье российской стороне «чинились всяческие козни», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, Болгария запретила полёт российского самолёта, на борту которого находилась дипломат, что она назвала «злобной глупостью русофобов» во властных структурах страны.

Кроме того, ряд стран бойкотировали заседание СМИД ОБСЕ из-за присутствия на нём Сергея Лаврова. В частности, в совместном заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили сожаление в связи с приездом российского министра на мероприятие и решили на него не являться. По их мнению, участие в заседании «даёт России ещё одну возможность распространять свою пропаганду». Их примеру последовали и польские власти, которые также раскритиковали приглашение Лаврова на встречу. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что решение ОБСЕ и Северной Македонии допустить главу МИД РФ к участию во встрече СМИД соответствует «общей задаче сохранить мультилатерализм».

Как пояснила впоследствии Мария Захарова, в ОБСЕ «возобладала логика» того, что обсуждение проблем европейской безопасности без России лишено всякого смысла. По её словам, все, кто знает карту Европы, осознают значимость РФ. При этом речь в данном случае идёт не только о географии, но и об энергетике, экономике, о безопасности и гуманитарной сфере, добавила Захарова.

Тем не менее, по словам Павла Фельдмана, заседания ОБСЕ систематически используются как площадка для дискредитации образа России и её политического руководства, однако на этот раз в организации фактически признали важность роли РФ.