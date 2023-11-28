Главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда Лаврова
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В совместном заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили сожаление в связи с приездом Лаврова на мероприятие.
По мнению министров этих республик, это «даёт России ещё одну возможность распространять свою пропаганду».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Лавров не будет проводить встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Северной Македонии.