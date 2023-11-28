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Главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда Лаврова

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Главы МИД стран Прибалтики отказались приезжать на встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. Причиной бойкота является присутствие там российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда Лаврова
  • AFP
  • © Alex HALADA

В совместном заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили сожаление в связи с приездом Лаврова на мероприятие.

По мнению министров этих республик, это «даёт России ещё одну возможность распространять свою пропаганду».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Лавров не будет проводить встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Северной Македонии.

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