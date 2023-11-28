«Диктатура одного гегемона опасна для окружающих»: Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира

Россия сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, а без неё прочный и стабильный миропорядок невозможен, заявил Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора, президент подчеркнул, что РФ сейчас сражается не только за свой сувернитет, но и за свободу всего мира. По словам главы государства, именно Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность.

Россия сейчас воюет не только за свой суверенитет, но и за свободу всего мира, заявил Владимир Путин во вступительном слове на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона... дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

«Хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — сказал президент.

По его словам, борьба РФ за суверенитет и справедливость носит «без преувеличения национально-освободительный характер», поскольку речь идёт об отстаивании безопасности и благополучия народа, а также права быть сильной, независимой державой, страной-цивилизацией.

«Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», — сказал Путин.

Президент продолжил, отметив, что практически официальной идеологией правящих элит на Западе стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма.

«Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю, против всех народов России это направлено», — добавил Путин.

По его словам, Западу не нужна такая большая и многонациональная страна с единством культур, традиций, языков и этносов, которые не укладываются в «схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации». Он также упомянул о стремлении «деколонизировать» Россию.

«А на самом деле что им нужно? ...Расчленить и разграбить Россию. Не получается силой — тогда посеять смуту. Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны», — сказал Путин.

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В Москве готовы соответствующим образом реагировать на подобные действия против страны, подчеркнул президент.

«...Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, — сказал глава государства. — ...И хотел бы в этой аудитории вспомнить слова святителя Григория Богослова: «Почитать мать — святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать — это Родина».

Ранее президент неоднократно высказывался о нежелательном влиянии гегемонии Запада на весь мир. В октябре, выступая на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент заявил об одержимости западных элит продавливанием своих интересов в ущерб всем остальным членам мирового сообщества.

Как отметил Путин, собеседники России на Западе забыли, что существуют понятия разумного самоограничения, компромиссов и готовности в чём-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата.

«Нет, они буквально одержимы только одним: продавить, именно продавить, причём любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор — посмотрим, что из этого получится», — сказал Путин.

Глава государства также предположил, что если в мире будут опираться на исторический опыт, наследие прошлого, на котором основано представление о гармоничном будущем, то конфликтов в мире станет меньше, а решать их можно будет гораздо более рационально.