«Укрепление многополярного мира неизбежно»: итоги выступления Путина на «Валдае»

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Общение главы государства и участников клуба продолжалось почти четыре часа. В частности, Путин рассказал о принципах, которых придерживается Россия, назвал приверженность Запада к блоковым подходам порочным наследием XX века и указал на отсутствие необходимости менять ядерную доктрину страны. Завершая выступление, президент заявил, что укрепление многополярного мира неизбежно.

Про Запад

В последние годы США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию во всех сферах — военной, политической экономической, культурной, морально-нравственной, ценностной. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, в России изначально понимали, что попытки установить монополию обречены на провал, даже учитывая огромную мощь Запада, накопленную веками колониальной политики.

«Западу всегда нужен враг — определённой части Запада, западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансии», — указал Путин.

«Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида, ей всё время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой», — подчеркнул Путин.

Предложение России

Глава государства также напомнил: он предлагал западным партнёрам, чтобы Россия вступила в НАТО.

«Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема — в самоуверенности», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что предлагал принять Россию в НАТО

Принципы России

В ходе своего выступления Владимир Путин назвал шесть принципов, которых придерживается Россия.

Первый принцип — стремление к жизни в открытом, взаимосвязанном мире, в котором нет искусственных барьеров. Второй — многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития. Третий — максимальная представительность и коллективные решения, принимаемые на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны. Также Путин напомнил о необходимости всеобщей безопасности и прочном мире, построенном на уважении интересов всех. В пятом и шестом пунктах речь идёт о необходимости справедливости для всех и равноправии стран мирового сообщества.

«Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег», — подчеркнул президент России.

Про блоковый подход

Владимир Путин назвал приверженность Запада к блоковым подходам порочным наследием XX века и продуктом их агрессивной политической культуры.

Он подчеркнул, что западным элитам всегда нужен враг для сохранения внутреннего контроля в определённой системе гегемона: «Враг есть — все должны сплотиться вокруг «начальника».

«Блоковый подход, назовём вещи своими именами, — это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую «клетку» обязательств», — заметил президент России.

Владимир Путин также отметил, что западные элиты пытаются лепить врагов из всех, кто ведёт себя независимо и следует своим интересам. По его словам, Россия — излюбленная тема подобных политиканов, но теперь образ врага пытаются «лепить» из КНР, Индии, арабского мира — и даже из мусульман пытаются «слепить» какую-то враждебную среду.

Он также назвал дурью и чушью попытки подменить международное право каким-то «порядком». Глава государства добавил, что западные «коллеги», особенно из США, пытаются в откровенно хамской форме поучать всех своими «правилами».

«Это всё то же самое проявление этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит: «Вы должны…», «Вы обязаны…», «Мы вас серьёзно предупреждаем…». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может тем, кто так говорит, — может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу, таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы, и правда всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества? Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда», — подчеркнул Путин.

Путин о США: «Вы кто такие вообще?»

СВО

Говоря об украинском кризисе, Владимир Путин в очередной раз отметил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается её закончить.

«Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её», — подчеркнул он.

Российский лидер констатировал, что украинский кризис не является территориальным конфликтом. По его словам, в этом вопросе речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

«Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто находится с той стороны линии фронта, но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей», — добавил Путин.

Отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, где остановится СВО, он заявил, что дело «не в территориях», а в гарантиях безопасности народов и государства России.

Чествование эсэсовца в парламенте Канады

Чествование нациста из дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады «в высшей степени отвратительно», заявил Владимир Путин. Он также дал характеристику Энтони Роту, спикеру палаты общин Канады, который покинул свой пост после произошедшего.

«Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», — подчеркнул Путин.

Путин о чествовании украинского нациста в парламенте Канады

Нагорный Карабах

Армения сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана в Праге в 2022 году и в Брюсселе в 2023-м, подчеркнул Владимир Путин. Он также отметил, что узнал об этом из прессы. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва на протяжении 15 лет предлагала своим армянским друзьям пойти на компромиссы, но следовал ответ: «Будем сражаться».

Говоря об операции, проведённой Минобороны Азербайджана в этом регионе, он подчеркнул, что это было лишь вопросом времени.

Ответ Путина главе Евросовета

Ядерное оружие

Нет необходимости менять военную доктрину России, считает Владимир Путин. Президент подчеркнул, что сейчас ничто не угрожает российской государственности и никто не применяет ядерное оружие против РФ.

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придёт в голову применить ядерное оружие в отношении России», — заметил глава государства.

В частности, он сообщил об успешном испытании «Буревестника» (крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой) и завершении работы над сверхтяжёлой ракетой «Сармат». По его словам, в ближайшее время будут завершены бюрократические процедуры и начнётся их массовое производство и постановка на боевое дежурство.

Кроме того, Путин заявил о возможности отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Гибель Пригожина

Владимир Путин также рассказал о ходе расследования авиакатастрофы в Тверской области, в которой погибли Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. По его словам, на днях глава Следственного комитета России доложил ему, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

«Внешнего воздействия на самолёт не было. Это результат экспертизы Следственного комитета», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что не проводилась экспертиза на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших.

«Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — добавил он.