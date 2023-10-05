Путин: украинцы и их англоговорящие кураторы хотят атаковать «Турецкий поток»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через «Турецкие потоки». И, судя по всему, украинские группы нацелены на то, чтобы и ему (трубопроводу. — RT) нанести ущерб», — сказал он.
По его словам, российские корабли охраняют трубопроводную систему, но её постоянно пытаются атаковать.
«С помощью беспилотников, которые готовятся при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире», — отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что результатов расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет и, судя по всему, не будет.