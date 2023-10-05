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Путин: Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой.
Путин: Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай».

«(На Западе. — RT) публично заявили: мы всё для этого сделали, теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают. А потом в кулуарах добавляют: любой ценой», — сказал президент России.

Путин отметил, что знает, о чём говорит.

По его словам, в связи с этим украинские военные пытаются контрнаступать любой ценой.

Также Путин заявил о неспособности украинской экономики существовать без внешней подпитки.

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