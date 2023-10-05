Путин: Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой

Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой.

Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай».

«(На Западе. — RT) публично заявили: мы всё для этого сделали, теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают. А потом в кулуарах добавляют: любой ценой», — сказал президент России.

Путин отметил, что знает, о чём говорит.

По его словам, в связи с этим украинские военные пытаются контрнаступать любой ценой.

Также Путин заявил о неспособности украинской экономики существовать без внешней подпитки.