Путин: Запад в кулуарах требует от Украины наступления любой ценой
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Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай».
«(На Западе. — RT) публично заявили: мы всё для этого сделали, теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают. А потом в кулуарах добавляют: любой ценой», — сказал президент России.
Путин отметил, что знает, о чём говорит.
По его словам, в связи с этим украинские военные пытаются контрнаступать любой ценой.
Также Путин заявил о неспособности украинской экономики существовать без внешней подпитки.