Президент России Владимир Путин заявил о неспособности украинской экономики существовать без внешней подпитки.

«По большому счёту украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может... Сегодня, смотрите, там всё сбалансировано в целом, внешне. Бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выровнены. Но за счёт чего? За счёт ежемесячных многомиллиардных вливаний... стоит только это прекратить — через неделю всё ляжет. То же самое касается системы обороны», — отметил он.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.